Во Внуково объяснили видео с бросающим багаж грузчиком

Во Внуково прокомментировали видео, на котором грузчик неаккуратно бросает сумки из прилетевшего самолета в грузовик. Об этом сообщает TourDom со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

Как говорится в заявлении, сотрудник, попавший на видео, разгружал не багаж пассажиров, а "бортовое имущество":

"На видео запечатлена работа службы, которая занимается уборкой воздушных судов, а не загрузкой и выгрузкой багажа авиапассажиров. В данном случае речь идет о разгрузке бортового имущества: использованных мягких пледов".

Также в пресс-службе аэропорта добавили, что все вещи пройдут санитарную обработку, поэтому клиентам авиакомпаний не стоит волноваться за чистоту пледов в самолетах.