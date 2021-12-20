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1 час назад

Во Внуково объяснили видео с бросающим багаж грузчиком

Во Внуково прокомментировали видео, на котором грузчик неаккуратно бросает сумки из прилетевшего самолета в грузовик. Об этом сообщает TourDom со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Во Внуково объяснили видео с бросающим багаж грузчиком
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Как говорится в заявлении, сотрудник, попавший на видео, разгружал не багаж пассажиров, а "бортовое имущество":

"На видео запечатлена работа службы, которая занимается уборкой воздушных судов, а не загрузкой и выгрузкой багажа авиапассажиров. В данном случае речь идет о разгрузке бортового имущества: использованных мягких пледов".

Также в пресс-службе аэропорта добавили, что все вещи пройдут санитарную обработку, поэтому клиентам авиакомпаний не стоит волноваться за чистоту пледов в самолетах.

Ролик с грузчиком распространился в соцсетях в понедельник 20 декабря.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,
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