Кидающего багаж грузчика во Внуково засняли на видео

В социальных сетях опубликовали видео, на котором сотрудники аэропорта Внуково разгружают багаж из прилетевшего самолета.
Один из мужчин неаккуратно бросал сумки в грузовик, не переживая за их содержимое. Некоторые из них падали на землю.
В комментариях к ролику пользователи усомнились, что это багаж пассажиров. По их словам, багажное отделение находится в другой части самолета, а там, где стоят грузчики, обычно хранят пледы, которые раздают на борту:
«Багажник находится под салоном! Выгружают грязные пледы из салона».
Некоторые написали, что недавно получали багаж в аэропорту Внуково, и с ним все было в порядке:
«Только что привез в багаже несколько стеклянных бутылок, как раз через Внуково. Все цело. Чемодан уже поездок 15 выдержал. Колес не отламывали. Так что претензий к грузчикам нет».