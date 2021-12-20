Кидающего багаж грузчика во Внуково засняли на видео

В социальных сетях опубликовали видео, на котором сотрудники аэропорта Внуково разгружают багаж из прилетевшего самолета.

Один из мужчин неаккуратно бросал сумки в грузовик, не переживая за их содержимое. Некоторые из них падали на землю.

В комментариях к ролику пользователи усомнились, что это багаж пассажиров. По их словам, багажное отделение находится в другой части самолета, а там, где стоят грузчики, обычно хранят пледы, которые раздают на борту:

«Багажник находится под салоном! Выгружают грязные пледы из салона».

Некоторые написали, что недавно получали багаж в аэропорту Внуково, и с ним все было в порядке: