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1 час назад

Кидающего багаж грузчика во Внуково засняли на видео

В социальных сетях опубликовали видео, на котором сотрудники аэропорта Внуково разгружают багаж из прилетевшего самолета.

Один из мужчин неаккуратно бросал сумки в грузовик, не переживая за их содержимое. Некоторые из них падали на землю.

В комментариях к ролику пользователи усомнились, что это багаж пассажиров. По их словам, багажное отделение находится в другой части самолета, а там, где стоят грузчики, обычно хранят пледы, которые раздают на борту:

«Багажник находится под салоном! Выгружают грязные пледы из салона».

Некоторые написали, что недавно получали багаж в аэропорту Внуково, и с ним все было в порядке:

«Только что привез в багаже несколько стеклянных бутылок, как раз через Внуково. Все цело. Чемодан уже поездок 15 выдержал. Колес не отламывали. Так что претензий к грузчикам нет».

Ранее россияне искупались в Сочи в декабре и попали на видео.

Новости путешествий,Видео,Международный аэропорт Внуково,
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