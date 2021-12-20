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1 час назад

Пятеро россиян искупались в Сочи в декабре: видео

Россияне решили побаловать себя морскими процедурами во время прогулки. Для этого они разделись и направились к морю. Соотвествующее видео опубликовал Instagram-аккаунт @sochi.sky, освещающий события в курортном городе.

На кадрах видно, как пятеро соотечественников направляются к морю и затем постепенно заходят в воду. На фоне - голубое небо и неплохая солнечная погода. С первого раза не так-то просто понять, что видео было снято 14 декабря 2021 года.

Поведение россиян вызвало неоднозначную реакцию других пользователей. Одни принялись ругать соотечественников за такой необдуманный поступок, другие порадовались за мужчин, что те нашли веселый способ отдыха.

Ранее мы писали про 3 места, ради которых стоит ехать в Сочи зимой.

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