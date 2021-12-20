Стюардесса объяснила, что выбор напитка говорит о пассажире

«Сегодня я выяснила, что мне 75 лет», «А я вообще алкоголь всегда заказываю», «Беру диетическую кока-колу, потому что у меня диабет», «А как же те, кто любит томатный сок? Нас очень много!», «Летаю первым классом и прошу чисто шампанское, без сока», — написали они в комментариях.