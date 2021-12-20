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1 час назад

Стюардесса объяснила, что выбор напитка говорит о пассажире

Бывшая американская стюардесса Кэт Камалани нашла связь между типами пассажиров и их выбором напитков на борту. Об этом она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

Стюардесса объяснила, что выбор напитка говорит о пассажире
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам бортпроводницы, предпочтения в напитках могут многое рассказать о пассажире. Так, люди, которые заказывают диетическую кока-колу, имеют сильную зависимость от газировки. По мнению стюардессы, сладкая вода для них — аналог алкоголя:

«Те, кто берет обычную газированную воду, — у вас прекрасный вкус в выпивке!».

Черный кофе без всего, как правило, просят пожилые пассажиры, а состоятельные люди, работающие во время полета в бизнес-классе, чаще выбирают коктейль «Мимоза».

Пользователи соцсетей поделились своим мнением на счет предположений бортпроводницы:

«Сегодня я выяснила, что мне 75 лет», «А я вообще алкоголь всегда заказываю», «Беру диетическую кока-колу, потому что у меня диабет», «А как же те, кто любит томатный сок? Нас очень много!», «Летаю первым классом и прошу чисто шампанское, без сока», — написали они в комментариях.

Ранее стюардесса объяснила, почему лучше брать билет на утренний вылет.

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