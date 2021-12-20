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1 час назад

В Египте выпал снег: видео

На улицах города Александрия в Египте выпал снег. Местные жители опубликовали видео происходящего в Twitter.

В воскресенье 19 декабря на страну обрушился мощный европейский циклон. Он принес с собой ливни на севере Египта и песчаные бури в центральной части государства. В районе монастыря Святой Екатерины в центре Синайского полуострова температура опустилась до -2 ночью, в Каире и городах на побережье Средиземного моря она не поднималась выше +7.

При этом наблюдается ураганный ветер. Синоптики призвали жителей не подходить близко к деревьям и рекламным столбам.

В Александрии в это время выпал снег. Вскоре он растаял и затопил улицы, движение по которым и так было затруднено из-за ливней.

Ранее кидающего багаж грузчика во Внуково засняли на видео.

Новости путешествий,Видео,Международный аэропорт Внуково,
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