Названо условие закрытия российских границ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом может принять решение о закрытии границ по разным причинам. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 1».
«Здесь, конечно, в первую очередь — условия эпидемиологического риска», — сказала глава ведомства.
Анна Попова напомнила также о ситуации с распространением коронавируса в 2020 году. Тогда Россия ограничила для своих граждан поездки в другие страны из-за рисков для их здоровья.
Из-за распространения омикрон-штамма коронавируса многие страны начали вводить ограничения и закрывать свои границы. Так, ранее стало известно, что Греция ужесточила правила въезда в праздничные дни.