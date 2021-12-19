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1 час назад

Названо условие закрытия российских границ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом может принять решение о закрытии границ по разным причинам. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 1».

Названо условие закрытия российских границ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Здесь, конечно, в первую очередь — условия эпидемиологического риска», — сказала глава ведомства.

Анна Попова напомнила также о ситуации с распространением коронавируса в 2020 году. Тогда Россия ограничила для своих граждан поездки в другие страны из-за рисков для их здоровья.

Из-за распространения омикрон-штамма коронавируса многие страны начали вводить ограничения и закрывать свои границы. Так, ранее стало известно, что Греция ужесточила правила въезда в праздничные дни.

Новости путешествий,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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