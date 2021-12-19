Названо условие закрытия российских границ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом может принять решение о закрытии границ по разным причинам. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 1».

«Здесь, конечно, в первую очередь — условия эпидемиологического риска», — сказала глава ведомства.

Анна Попова напомнила также о ситуации с распространением коронавируса в 2020 году. Тогда Россия ограничила для своих граждан поездки в другие страны из-за рисков для их здоровья.