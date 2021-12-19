Греция ужесточила правила въезда в праздничные дни

С 19 декабря въезд в Грецию для туристов из всех стран, независимо от вакцинации, будет возможен только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Об этом сообщил представитель греческого правительства Иоаннис Иконому.

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Чтобы попасть на территорию государства понадобится ПЦР-тест не старше 72 часа до поездки или экспресс-тест, сделанный за 24 часа до поездки. Ограничение будет распространяться и на детей.

Решение было принято в связи с распространением штамма омикрон, а также борьбы с пандемией COVID-19.

«Это чрезвычайная мера - она будет действовать на период праздников. Более подробная информация будет объявлена на следующей неделе. Исключение составят путешественники, которые были за границей менее 48 часов. Мера вступит в силу утром в воскресенье, 19 декабря», - сообщил Иоаннис.