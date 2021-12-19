Греция ужесточила правила въезда в праздничные дни

С 19 декабря въезд в Грецию для туристов из всех стран, независимо от вакцинации, будет возможен только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Об этом сообщил представитель греческого правительства Иоаннис Иконому.
Чтобы попасть на территорию государства понадобится ПЦР-тест не старше 72 часа до поездки или экспресс-тест, сделанный за 24 часа до поездки. Ограничение будет распространяться и на детей.
Решение было принято в связи с распространением штамма омикрон, а также борьбы с пандемией COVID-19.
«Это чрезвычайная мера - она будет действовать на период праздников. Более подробная информация будет объявлена на следующей неделе. Исключение составят путешественники, которые были за границей менее 48 часов. Мера вступит в силу утром в воскресенье, 19 декабря», - сообщил Иоаннис.
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