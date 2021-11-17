Что происходит с коронавирусом в Греции

Одно из любимых направлений для российских туристов — Греция. Фактически, страна открыта, но на самом деле, все не так просто. "Рамблер" разбирался, как сейчас обстоят дела с коронавирусом в Греции.

В стране активно вакцинируется население. К ноябрю 2021 года вакцинировано 73% взрослого и 63% всего населения. Однако количество заражений все равно растет. С 30 октября Греция шесть раз обновляла свой антирекорд по количеству новых инфицированных коронавирусом за сутки.

Власти отмечают, что в некоторых районах нагрузка на больницы стала критической и поэтому правительство пошло на крайние меры. В частности, министр здравоохранения Греции Танос Плеврис 9 ноября объявил, что правительство привлечет к работе с коронавирусными больными всех частных врачей, так как во многих больницах не хватает анестезиологов, пульмонологов и терапевтов. По его словам, в данный момент правительство уведомляет медицинские ассоциации страны, что реквизирует услуги врачей принудительно, если не придут добровольно.

Кроме того, правительство заявило, что вводить карантин не будет, но создаст "привилегии" для привитых, чтобы убедить невакцинированных привиться. Поэтому, с начала ноября ковидные ограничения в Греции ужесточились: закрыт вход в большинство заведений без сертификата о вакцинации, справки о перенесённой болезни, свежего ПЦР или экспресс-теста. Без этих документов можно войти только в аптеки, супермаркеты и храмы.

При этом с 6 по 22 ноября страна будет жить по новому постановлению:

- во всех закрытых помещениях и местах скопления людей нужно носить маски;

- с тестом или сертификатом можно будет посещать открытые террасы, музеи, банки, парикмахерские, салоны красоты, ТЦ и пр.

- без документов можно ходить только в продуктовые магазины и магазины товаров первой необходимости.