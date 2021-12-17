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1 час назад

Россия ограничит въезд граждан из Кении из-за нового штамма

С 19 декабря Россия ограничит въезд в страну иностранцев, живущих в Кении или посетивших ее в течение последний 14 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Россия ограничит въезд граждан из Кении из-за нового штамма
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Такое решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за распространения нового омикрон-штамма.

Также отмечается, что Роспотребнадзор введет обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих из Кении, в том числе россиян. Путешественники должны будут пройти двухкратное ПЦР-тестирование.

Читайте также о том, что власти Вьетнама отменят карантин для вакцинированных туристов.

Новости путешествий,Роспотребнадзор,
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