Россия ограничит въезд граждан из Кении из-за нового штамма

С 19 декабря Россия ограничит въезд в страну иностранцев, живущих в Кении или посетивших ее в течение последний 14 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Такое решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за распространения нового омикрон-штамма.

Также отмечается, что Роспотребнадзор введет обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих из Кении, в том числе россиян. Путешественники должны будут пройти двухкратное ПЦР-тестирование.