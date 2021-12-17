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1 час назад

Власти Вьетнама отменят карантин для вакцинированных туристов

С первого января 2022 года власти Вьетнама отменят обязательный семидневный карантин для вакцинированных иностранных туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление министерства здравоохранения республики.

Власти Вьетнама отменят карантин для вакцинированных туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Недельный карантин для вакцинированных туристов заменят на трехдневную самоизоляцию в гостинице или по месту жительства. А для въезда во Вьетнам туристам потребуется сертификат вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста сроком не более 72 часов. Также необходимо будет установить на смартфон местное приложение PC-COVID для подачи медицинской декларации и контроля возможных контактов с больными коронавирусом во время пребывания в стране.

В период карантина необходимо будет сдать два ПЦР-теста — на первый и третий день. В зависимости от развития ситуации с распространением COVID-19 во Вьетнаме, новые правила могут быть изменены.

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