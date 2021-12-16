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2 часа назад

"Как я рад, что русские вернулись": египтяне объяснили, почему считают туристов из РФ лучшими

Россиянин после отдыха в Египте рассказал, почему местные считают туристов из РФ лучшими по сравнению с отдыхающими из других стран. Его слова приводит газета «Аргументы и Факты».

Египтяне объяснили, почему считают русских туристов лучшими
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Одной из причин, по которой египтяне так любят российских туристов, мужчина назвал умение и любовь россиян «отдыхать на всю катушку».

«Немцы откровенно скаредны: видели ли вы хоть раз, чтобы бюджетный турист из Германии дал египтянину на чай? Русские туристы — и с достатком, и небогатые — в отпуске денег не жалеют», — процитировал он слова работника отеля в Египте.

Мужчина также отметил, что за несколько месяцев возобновления полноценного авиасообщения с Египтом ситуация в стране сильно изменилась. Курортные зоны начинают "оживать", отели заполняются сотрудниками, а закрывшиеся в период пандемии магазины оживают.

«Как я рад, что русские вернулись! Наконец-то у меня будет нормальная работа, я долго случайными заработками перебивался», — говорил повар египетского отеля.

Ранее мы писали о том, почему некоторым россиянам не нравится отдых в Египте.

«Это бесконечно достающие тебя люди, предлагающие экскурсии , фотосессии, массаж. Причем один и тот же человек мог подойти 5 раз за день, это что вообще? Это было невыносимо, не было такого чтобы за час к тебе не подошло пару человек со своими навязчивыми услугами. Как сектанты какие-то, подходят, фотографируют тебя без спроса , выписывают свои чеки, что за неадекватность?...», — рассказывала одна из туристок.

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