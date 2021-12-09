«Невыносимо»: россияне съездили в Египет и ужаснулись

Россияне съездили на отдых в Египет в декабре и остались недовольны отелями на курортах. Что пишут туристы о поездке в страну — в материале "Рамблера".
Путешественница по имени Наталья рассказала, что они отдыхали в Египте семьей из четырех человек с 23 ноября по 4 декабря. Россияне остановились в пятизвездочной отеле в Шарм-эш-Шейхе. Стоимость 10 дней на курорте с питанием начинается от 126 тысяч рублей на двоих. Несмотря на расположение отеля на первой линии и красивый вид из окна, по словам туристки, в номерах никто не убирался:
"Номер ГРЯЗНЫЙ, уборка отвратительная, приходилось писать и звонить на ресепшн, после стали оставлять чаевые (номер заблестел), сантехника держится на последнем слове - душ не возможно принять, на пляже и то вода в сто раз лучше течет, мебель старая, ушатанная, но самое ужасное — это КОМАРЫ. Дети все были искусаны, фумитокс не выключали. Пляж хороший, особенно для детей, но туалет грязный, МУХИ на пляже просто не выносимы".
Россиянка по имени Юлия остановилась в другом пятизвездочном отеле Шарм-эш-Шейха. 10-дневный тур "все включено" на двоих стоит больше 200 тысяч рублей с перелетом. Больше всего туристку возмутило навязывание услуг сотрудниками гостиницы:
"Это бесконечно достающие тебя люди, предлагающие экскурсии , фотосессии, массаж. Причем один и тот же человек мог подойти 5 раз за день, это что вообще? Это было невыносимо, не было такого чтобы за час к тебе не подошло пару человек со своими навязчивыми услугами. Как сектанты какие-то, подходят, фотографируют тебя без спроса , выписывают свои чеки, что за неадекватность? Даже видя, что человек уже нервничает ,они все равно лезут со своими услугами. Я понимаю, что это их работа и их хлеб, но в отеле такого уровня такой навязчивости быть не должно!"
Другим туристам не повезло еще больше: мужчина по имени Владислав рассказал, что они оплатили жилье в пятизвездочном отеле, а оказалось, что там проходит ремонт:
"Продолжающийся ремонт, шум работ и грязный пол в коридорах, где ремонтируются номера, не очень качественная уборка номеров, могут не выбросить мусор и не помыть ванну, не подметают и не моют пол, зато фигурно крутят на кроватях полотенца с лепестками цветов, плохая звукоизоляция номеров, сверху и из коридора слышны все шаги и любой незначительный шум, проблемы с интернетом".