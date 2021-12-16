Туристка из США, которая отдыхает на популярном индонезийском острове Бали, показала на видео закопанный в мусоре пляж — ролик разошелся по соцсетям и за пять дней набрал двести тысяч просмотров в TikTok.

Путешественница решила прогуляться утром по пляжу и увидела, что побережье практически погребено в грудах мусора. Вся береговая линия была завалена пластиковыми упаковками, старыми вещами, полиэтиленовыми пакетами и прочими отходами.

«Весь пляж был покрыт горами мусора — настолько далеко, насколько я могла видеть. Очень удручающее зрелище», — написала она.

Пользователи соцсетей оказались шокированы пляжем на популярном курорте.