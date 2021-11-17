В России вкуснее: каких продуктов не найти на Бали

С каждым годом все больше русских переезжают на ПМЖ на Бали. Райский остров притягивает людей своей беззаботностью, жаркой погодой и доступностью океана. Но несмотря на все плюсы, рацион питания на острове довольно скудный и однообразный. А некоторые привычные для россиян продукты вообще не найти — о них как раз и расскажет "Рамблер".

Шпроты и селедка

Прежде всего, отсутсвие этих привычных для россиян продуктов связано с тем, что в океанских водах, омывающих остров, просто-напросто не водится такой рыбы. Также эти консервированные продукты не поставляют из-за границы. Возможно, это связано с отсутствием повышенного спроса, ведь шпроты и селедку любят только наши соотечественники.

Творог и глазированные сырки

С молочной продукцией на острове дела обстоят не густо. На Бали много коров, но молока они не дают. Поэтому найти свежие молочные продукты в магазинах и на рынках невозможно. Есть, конечно, частники, приловчившиеся производить творог из местного молока и они, как правило, сами русские. На магазинных полках такой товар не найти, как и глазированные сырки, которые из него производят.

Гречка