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В России вкуснее: каких продуктов не найти на Бали

Катерина Саломе
26 минут назад

С каждым годом все больше русских переезжают на ПМЖ на Бали. Райский остров притягивает людей своей беззаботностью, жаркой погодой и доступностью океана. Но несмотря на все плюсы, рацион питания на острове довольно скудный и однообразный. А некоторые привычные для россиян продукты вообще не найти — о них как раз и расскажет "Рамблер".

В России вкуснее: каких продуктов не найти на Бали
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Шпроты и селедка

Прежде всего, отсутсвие этих привычных для россиян продуктов связано с тем, что в океанских водах, омывающих остров, просто-напросто не водится такой рыбы. Также эти консервированные продукты не поставляют из-за границы. Возможно, это связано с отсутствием повышенного спроса, ведь шпроты и селедку любят только наши соотечественники.

Творог и глазированные сырки

С молочной продукцией на острове дела обстоят не густо. На Бали много коров, но молока они не дают. Поэтому найти свежие молочные продукты в магазинах и на рынках невозможно. Есть, конечно, частники, приловчившиеся производить творог из местного молока и они, как правило, сами русские. На магазинных полках такой товар не найти, как и глазированные сырки, которые из него производят.

Гречка

На Бали буквально на каждом шагу можно наблюдать рисовые плантации. Это зерно является ключевым в рационе каждого местного жителя. Они употребляют его в пищу в виде каши и делают из него лапшу. Но при этом гречку на острове днем с огнем не сыщешь. Есть всего несколько магазинов, куда ее поставляют импортом, в связи с чем и цены на нее космические.

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