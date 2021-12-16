Перелеты на новогодние праздники дорожают

В этом году число россиян, которые собираются провести новогодние праздники за границей, выросло примерно вдвое по сравнению с прошлым годом, сообщает Коммерсантъ.

По данным издания, из-за высокого спроса цены на некоторые популярные зарубежные направления выросли на треть. При этом авиаперевозчики предполагают, что в последние 2021 года продажи билетов могут дополнительно увеличиться

В «Туту.ру» и OneTwoTrip подчеркивают, что продажи авиабилетов вернулись на докризисный уровень, но в основном за счет внутренних рейсов, на которые приходится 90% продаж.

При этом эксперты рекомендуют избегать путешествий в июле, августе, праздничные дни и во время проведения международных фестивалей и конгрессов.