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Назван лучший день для покупки авиабилетов

Мария Иглина
1 час назад

Вторник назвали лучшим днем для приобретения авиабилетов. Такая информация появилась на сайте Travel Daily News.

Назван лучший день для покупки авиабилетов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Мы рекомендуем заранее узнать, когда высокий, низкий и средний сезон в стране или конкретном месте, куда вы хотите отправиться. Отдых в низкий сезон обойдется вам вдвое дешевле",

— пишут авторы.

Эксперты рекомендуют избегать путешествий в июле, августе, праздничные дни и во время проведения международных фестивалей и конгрессов.

А самым выгодным временем для покупки проездных документов является вторник в три часа дня. Также чтобы найти недорогие рейсы можно использовать очистку файлов cookie в браузере перед поиском, бронирование билетов туда-обратно и подписка на информационное оповещение авиакомпаний об акциях и спецпредложениях.

Туроператоры также раскрыли правила горнолыжного отдыха зимой 2021 года.

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