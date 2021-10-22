Туроператоры раскрыли правила горнолыжного отдыха зимой 2021

Новые ограничения коснутся отечественных горнолыжных курортов. Туроператоры рассказали о правилах отдыха в зимнем сезоне. Об этом сообщает АТОР.

С 8 ноября заселиться в отели и гостевые дома в Карачаево-Черкесии можно будет только с QR-кодами, подтверждающими факт вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции, либо со справками о медицинском отводе от прививки.

Требование распространяется на посещение заведений общепита, массовых спортивных, мероприятий в помещениях. Ограничения коснулись курортов Красной Поляны, Архыза и Домбая.

"Если Архыз преимущественно выбирают жители близлежащих регионов, то Домбай востребован и у москвичей. Многие, правда, теперь едут в горную часть Сочи. Пик интереса к такому виду отдыха — новогодние каникулы. Так что у туристов есть время пройти иммунизацию", - рассказал гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин.

Участники рынка предполагают, что новые ограничения приведут к общему снижению спроса на туры на внутренних направлениях процентов на 20.

По мнению ряда экспертов, не желающие прививаться проигнорируют российские курорты и отправятся с ПЦР-тестами в Сербию, Армению или Болгарию.