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Туроператоры раскрыли правила горнолыжного отдыха зимой 2021

Даша Краснова
4 часа назад

Новые ограничения коснутся отечественных горнолыжных курортов. Туроператоры рассказали о правилах отдыха в зимнем сезоне. Об этом сообщает АТОР.

Туроператоры раскрыли правила горнолыжного отдыха зимой 2021
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

С 8 ноября заселиться в отели и гостевые дома в Карачаево-Черкесии можно будет только с QR-кодами, подтверждающими факт вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции, либо со справками о медицинском отводе от прививки.

Требование распространяется на посещение заведений общепита, массовых спортивных, мероприятий в помещениях. Ограничения коснулись курортов Красной Поляны, Архыза и Домбая.

"Если Архыз преимущественно выбирают жители близлежащих регионов, то Домбай востребован и у москвичей. Многие, правда, теперь едут в горную часть Сочи. Пик интереса к такому виду отдыха — новогодние каникулы. Так что у туристов есть время пройти иммунизацию", - рассказал гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин.

Участники рынка предполагают, что новые ограничения приведут к общему снижению спроса на туры на внутренних направлениях процентов на 20.

По мнению ряда экспертов, не желающие прививаться проигнорируют российские курорты и отправятся с ПЦР-тестами в Сербию, Армению или Болгарию.

До этого "Рамблер" сообщал, где дешево можно посмотреть горы осенью.

Новости путешествий,Сергей Ромашкин,
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