За 3 тысячи: куда недорого поехать в горы осенью

Кавказ, Карелия, Крым — и это лишь малая часть мест в России, где можно отдохнуть в горах. В нашей стране расположена масса курортов, и они подойдут не только фанатам лыж и сноубордов. "Рамблер" собрал лучшие предложения по отдыху в горах осенью.

Осенью в горах наступает межсезонье. Там уже не так тепло для хайкинга, но и недостаточно снега для активного отдыха. Тем не менее на вершинах уже довольно прохладно и выпадает снег. При этом осенью гораздо реже появляются облака, поэтому вам может открыться потрясающий вид на местность. Кроме того, горы смотрятся гораздо лучше в желто-оранжевой листве.

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Домбай

Осенью на этом горнолыжном курорте самые низкие цены на весь год. Домбай считается наиболее бюджетным направлением и популярен у жителей нашей страны еще со времен СССР. Однако, судя по отзывам, сервис остался на том же уровне. Здесь не стоит искать люксовые отели, в основном здесь расположены гостиницы от одной до трех звезд. При этом цены вполне приемлемые — самый дешевый тур на три дня с перелетом лоукостером без багажа и с ночевкой в однозвездочном отеле обойдется вам всего в три тысячи рублей на человека.

Среди плюсов Домбая можно однозначно отметить красоты гор. Если вы не любите кататься на лыжах и сноуборде, то можете заняться хайкингом или просто посмотреть на виды.

Чтобы добраться до Домбая, нужно попасть в Нальчик или Минеральные Воды самолетом или поездом, а потом пересесть на такси или воспользоваться трансфером отеля.

Роза Хутор

До сих пор Роза Хутор и Красная поляна считаются лучшими горнолыжными курортами России. Помимо современных подъемников и развитого туризма, там есть отели и рестораны на любой вкус. Розу Хутор построили перед Олимпийскими играми в 2014 году, и с тех пор он "держит марку". Однако вместе с качеством там регулярно повышаются и цены. Пакетные туры туда начинаются от трех тысяч на человека за три дня, но гораздо дешевле будет запланировать отдых самостоятельно. Смотрите билеты на самолет или поезд до Адлера, а после можно арендовать машину или взять такси до Розы Хутор. В горы также ходят поезда, но они не всегда совпадают с временем прилета. Не забудьте заложить в бюджет цены на подъемники.

Роза Хутор удобна тем, что в часе езды от нее находится пляж, и если вы устанете от видов на природу, хотя это практически невозможно, сможете съездить и прогуляться по набережной.

Ай-Петри

Гора Ай-Петри в Крыму официально не считается горнолыжным курортом, но туристы часто приезжают туда для занятия экстремальными видами спорта и хайкингом. Опытные туристы уверены, что осень — лучшее время года для того, чтобы впервые поехать на эту гору. Однако в октябре в Крыму часто выпадают небольшие дожди, которые могут помешать походу.

Перед планированием путешествия и маршрута посмотрите погоду. Если на ваши даты выпадают дожди, то лучше перемещаться по оборудованным трассам и с помощью подъемников. Можно прогуляться по лесам, так как в это время наступает сезон грибов, шиповника, кизила и орехов.

В Крыму до Ай-Петри лучше всего ехать из Ялты. На местном автовокзале ходит маршрутное такси до канатной дороги. Есть еще два пути: обычное такси или арендованная машина. Так вы доберетесь до самой вершины.