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2 часа назад

Стюардесса раскрыла, что происходит, если пассажир умирает в самолете

Стало известно, какому порядку действий следуют члены экипажа в случае, если пассажир умирает на борту. Об этом рассказала бортпроводница авиакомпании Virgin Australia Бриена Янг (Brieana Young), ее слова приводит издание News.com.au.

Стюардесса раскрыла, что будет, если пассажир умрет в самолете
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В таком случае тело помещают на свободное кресло и пристегивают ремнями. При этом сам самолет считается местом преступления независимо от того, как наступила смерть.

Поэтому сразу после приземления на борт поднимаются сотрудники правопорядка, осматривают самолет и, если нужно, опрашивают людей.

Пассажирам в таком случае следует быть готовыми к тому, что после приземления придется провести какое-то время в салоне самолета.

Ранее стюардесса рассказала, зачем люди платят за право войти последними на борт.

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