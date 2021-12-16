Стюардесса раскрыла, что будет, если пассажир умрет в самолете

Стало известно, какому порядку действий следуют члены экипажа в случае, если пассажир умирает на борту. Об этом рассказала бортпроводница авиакомпании Virgin Australia Бриена Янг (Brieana Young), ее слова приводит издание News.com.au.

В таком случае тело помещают на свободное кресло и пристегивают ремнями. При этом сам самолет считается местом преступления независимо от того, как наступила смерть.

Поэтому сразу после приземления на борт поднимаются сотрудники правопорядка, осматривают самолет и, если нужно, опрашивают людей.