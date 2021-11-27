Стюардесса рассказала, зачем платят за право войти последними на борт

Стюардесса рассказала, что некоторые пассажиры специально доплачивают для того, чтобы зайти в самолет последними, пока другие стоят в очередях и ломятся на посадку. Об этом сообщает портал "Турпром".

Как пояснила сотрудница авиакомпании, последними на борт чаще всего заходят VIP-персоны. Они доплачивают за то, что их пускают в самолет только после остальных пассажиров. Причиной этому — нежелание попадаться на глаза большому количеству людей или ждать окончания посадки.

«После того, как туристы поднимаются на борт, понадобится еще целая вечность, чтобы каждый из них занял свое место, а экипаж завершил окончательные проверки. Тем, кто заходит в салон последними, ждать не придется – за ними практически сразу закроют дверь и по громкоговорителю сообщат следующее: "Бортпроводники, посадка завершена"»

Стюардесса также отметила, что большинство путешественников наверняка летали в одном самолете со звездами и политиками, но не встречались с ними из-за того, что те заходят в самолет последними.