Многие люди привыкли спать в самолетах, так как перелеты часто приходятся на раннее или очень позднее время. Кроме того, обстановка в самолете располагает ко сну, так как заняться там особо нечем. В материале "Рамблера" — разъяснение того, почему опасно спать в самолете.

Перепады давления

Видео дня

Многие пассажиры проваливаются в сон перед взлетом или на взлете из-за усталости. Однако эксперты говорят, что сон при взлете и посадке может отрицательно сказаться на слухе. Дело в том, что в эти моменты возникают перепады давления, из-за которых закладывает уши. В таком случае человек зевает или сглатывает слюну, чтобы избавиться от неприятных ощущений. Если этого не сделать, можно получить травму. В качестве ее последствий могут быть болезненные ощущения, а также частичное ухудшение слуха. Эксперты рекомендуют перетерпеть чувство сонливости во время взлета, а потом уже спокойно засыпать, когда самолет наберет нужную высоту.

Турбулентность

Известно, что турбулентность не влияет на безопасность полета, а лишь на комфорт пассажиров. Однако иногда условия настолько неблагоприятные, что трясти может очень сильно. Как правило, такое бывает во время трансатлантических перелетов. Бывало и такое, что пассажиры получали травмы из-за сильной турбулентности. В основном это касается тех, кто был на ногах в момент тряски. В таком случае необходимо пристегиваться, если вы планируете спать. Так вы точно будете в безопасности и не получите травмы.

Отеки и вред для суставов