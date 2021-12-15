Названы самые опасные страны для путешествий

Самыми опасными странами для путешествий в 2022 году признали Афганистан, Йемен и Сирию. Об этом пишет The Independent со ссылкой на исследование международной компании International SOS.

В список вошли 14 направлений, небезопасных для отдыха: Афганистан, Йемен, Сирия, Ливия, Мали, Сомали, Южный Судан, Украина, Пакистан, Ирак, Египет, части Мозамбика, Нигерии и Демократической Республики Конго.

Безопаснее всего, по мнению экспертов, в Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Словении и Люксембурге.

Список составлялся, исходя из политического и социального уровня безопасности в странах, надежности транспортных инфраструктур, состояния производственных отношений, эффективности служб безопасности и экстренных служб и уязвимости государств к стихийным бедствиям.