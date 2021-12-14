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1 час назад

Где находятся 3 самых глубоких места в мире

Многие ошибочно полагают, что самым глубоким местом в мире считается Марианская впадина, однако это не так. "Рамблер" расскажет о трех самых глубоких точках планеты.

Где находятся 3 самых глубоких места в мире
Фото: РамблерРамблер

Кольская сверхглубокая скважина

Самое глубокое место на нашей планете создано усилиями человека. Кольская сверхглубокая скважина находится в Мурманской области, и ее глубина составляет 12 262 метра. Создавалась она исключительно в научных целях, чтобы получить более подробные данные о составе земной коры. На сегодняшний день скважина законсервирована.

Марианская впадина

wikimedia.org

Марианская впадина находится в Тихом океане, самая глубокая точка, пропасть Челленджера, имеет глубину 11 034 ниже уровня моря. На дно Марианской впадины человек спускался трижды. Впервые это сделала экспедиция ВМФ США в 1960 году, тогда была достигнута глубина в 10912 метров. В 2012 году несколько метров выше от этого остановился батискаф американского режиссера Джеймса Камерона. В 2019 году бывший военнослужащий ВМФ, Виктор Весково, смог достичь немного более низкого уровня — 10928 метров.

Глубина Милуоки

wikipedia.org

Глубина Милуоки — это самая глубокая точка впадины Пуэрто-Рико и всего Атлантического океана. Она уходит на 8740 метров ниже уровня моря. Как и желоб Литке, глубина Милуоки названа в честь судна, впервые ее зафиксировавшего, корабля ВМФ США Milwaukee. Некоторые геологи уверены, что в скором времени в этом месте может произойти извержение вулкана.

Заграница,Джеймс Камерон,
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