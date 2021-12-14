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2 часа назад

Раскрыта причина низкой температуры в самолетах

Авторы медицинского исследования ASTM International раскрыли путешественникам причину низкой температуры на борту самолета. Об этом пишет The Sun.

Раскрыта причина низкой температуры в самолетах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным ученых, чаще всего пассажиры теряют сознание во время полета из-за гипоксии, пониженное содержание кислорода в организме. В частности, люди падают в обморок, если ткани и органы не получают достаточного количества кислорода.

Кроме того, состояние человека может ухудшиться из-за высокого давления в салоне судна и высоких температур.

Авторы исследования отметили, что случаи обморока в результате гипоксии являются распространенным явлением во время перелетов. Чтобы сократить возникновение таких инцидентов, авиакомпании решили устанавливать на борту лайнеров низкую температуру.

Ранее мы писали о трех секретах комфортного перелета. Так например, стюардесса рассказала, что в небольшом отсеке под держателем для салфеток в туалете находятся средства женской гигиены.

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