Раскрыта причина низкой температуры в самолетах

Авторы медицинского исследования ASTM International раскрыли путешественникам причину низкой температуры на борту самолета. Об этом пишет The Sun.

По данным ученых, чаще всего пассажиры теряют сознание во время полета из-за гипоксии, пониженное содержание кислорода в организме. В частности, люди падают в обморок, если ткани и органы не получают достаточного количества кислорода.

Кроме того, состояние человека может ухудшиться из-за высокого давления в салоне судна и высоких температур.

Авторы исследования отметили, что случаи обморока в результате гипоксии являются распространенным явлением во время перелетов. Чтобы сократить возникновение таких инцидентов, авиакомпании решили устанавливать на борту лайнеров низкую температуру.