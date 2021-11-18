«Не вставайте на унитаз»: стюардесса — о секретах на борту

Бывшая стюардесса рассказала, где в самолете лежат предметы гигиены, можно ли пользоваться туалетом в бизнес-классе и как вести себя при овербукинге.
Кэт Камалани (Kat Kamalani) ранее работала стюардессой американских авиалиний. Сегодня девушка ведет блог о профессии, выкладывая познавательные видео в TikTok-аккаунте @katkamalani.
Девушка раскрыла три секрета, как комфортно путешествовать на самолете.
Камалани рассказала, что в небольшом отсеке под держателем для салфеток в туалете находятся средства женской гигиены. Кэт говорила по своему опыту работы в США; неизвестно, распространяется ли этот правило на самолеты, летающие внутри России.
Девушка объяснила, что каждый пассажир имеет право воспользоваться уборной в бизнес-классе.
«Это совершенно нормально, только не становитесь ногами на унитаз», — добавила бывшая бортпроводница.
Наконец, Кэт поделилась советами, как вести себя в случаях, когда авиакомпания продала больше билетов на рейс, чем мест в самолете.
«Не соглашайтесь сразу на первое же предложение перевозчика. Обязательно обратитесь к менеджеру и потребуйте скидку или другие бонусы, прежде чем принимать окончательное решение», — советует Камалани.
Ранее телеведущая Саманта Браун назвала главные ошибки пассажиров, путешествующих в самолете с детьми.