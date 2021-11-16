Названы ошибки путешествующих в самолете с детьми

Американская журналистка и телеведущая Саманта Браун назвала главные ошибки пассажиров, путешествующих в самолете с детьми. Своими рекомендациями она поделилась с The Sun.

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В первую очередь Браун призвала по возможности не совершать длинных перелетов с малышом в одиночку. Когда один из родителей будет занят подготовкой багажа к посадке, второй сможет провести время с ребенком.

Также автор статьи посоветовала не использовать опцию приоритетной посадки в лайнер — тогда детям не придется слишком долго находиться в самолете, ожидая, пока все пассажиры рассядутся по своим местам.

Браун добавила, что при перелетах даже на небольшие расстояния не стоит забывать о перекусе и воде для малышей.