С первого декабря Россия возобновит авиасообщение с такими странами, как Бангладеш, Монголия, Бразилия, Коста-Рика и Аргентина. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Известно, что трижды в неделю самолеты начнут летать из Москвы в Улан-Батор, дважды — в Дакку, по одному рейсу — из Улан-Удэ, Иркутска и Красноярск в монгольскую столицу.

В Бразилию (Рио-де-Жанейро), Коста-Рику (Сан-Хосе) и Аргентину (Буэнос-Айрес) воздушные суда будут делать по два рейса в неделю.