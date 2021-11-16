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Россия с 1 декабря возобновит авиасообщение с пятью странами

Мария Иглина
1 час назад

С первого декабря Россия возобновит авиасообщение с такими странами, как Бангладеш, Монголия, Бразилия, Коста-Рика и Аргентина. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Известно, что трижды в неделю самолеты начнут летать из Москвы в Улан-Батор, дважды — в Дакку, по одному рейсу — из Улан-Удэ, Иркутска и Красноярск в монгольскую столицу.

В Бразилию (Рио-де-Жанейро), Коста-Рику (Сан-Хосе) и Аргентину (Буэнос-Айрес) воздушные суда будут делать по два рейса в неделю.

Читайте также о том, что между Россией и Финляндией возобновится движение поездов.

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