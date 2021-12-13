Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+11° в 
USD 73.41EUR 82.87
Войти в почту
1 час назад

На Кипре ужесточили ограничения для туристов

Министр здравоохранения Михалис Хаджипанделас заявил, что на Кипре вводятся новые ограничения для туристов. Об этом сообщает ТАСС.

На Кипре ужесточили ограничения для туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Кабинет министров Республики Кипр принял решение ужесточить правила въезда для иностранных путешественников из-за распространения омикрон-штамма. С 15 декабря все пассажиры должны будут проходить экспресс-тест на антигены коронавируса на третий день после прилета в страну. Для сдачи анализов оборудуют специальные пункты. Услуга будет бесплатной для туристов.

Перед тестирование нужно будет предъявить посадочный талон и документ, удостоверяющий личность. Как отметил Михалис Хаджипанделас, что новые ограничения не коснутся туристов, прошедших ревакцинацию третьей дозой препарата.

Ранее Армения ввела ограничения для непривитых туристов. Для посещения общественных мест или массовых мероприятий с 1 января 2022 года потребуется ПЦР-тест или справка о вакцинации.

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители