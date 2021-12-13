На Кипре ужесточили ограничения для туристов

Министр здравоохранения Михалис Хаджипанделас заявил, что на Кипре вводятся новые ограничения для туристов. Об этом сообщает ТАСС.

Кабинет министров Республики Кипр принял решение ужесточить правила въезда для иностранных путешественников из-за распространения омикрон-штамма. С 15 декабря все пассажиры должны будут проходить экспресс-тест на антигены коронавируса на третий день после прилета в страну. Для сдачи анализов оборудуют специальные пункты. Услуга будет бесплатной для туристов.

Перед тестирование нужно будет предъявить посадочный талон и документ, удостоверяющий личность. Как отметил Михалис Хаджипанделас, что новые ограничения не коснутся туристов, прошедших ревакцинацию третьей дозой препарата.