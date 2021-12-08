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2 часа назад

Армения ввела ограничения для непривитых туристов

С 1 января 2022 года Армения вводит ряд ограничений для непривитых туристов. Об этом сообщает АТОР (Ассоциация туроператоров России).

Армения ввела ограничения для непривитых туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Для посещения общественных мест или массовых мероприятий потребуется ПЦР-тест или справка о вакцинации.

«С 1 января вход в заведения общественного питания, посещение концертов и культурных мероприятий будут разрешены только при наличии отрицательного теста на коронавирус или сертификата о полной вакцинации», – процитировала АТОР министра здравоохранения Анаит Аванесян.

Туроператоры отмечают, что интерес к бронированиям в эту страну уже ниже ожидаемого. При этом снижение турпоток в связи с новыми ограничениями не планируется. По словам экспертов, туристы, которые уже забронировали путешествие во время пандемии, уже заранее готовы к введению антиковидных мер.

«Непривитые туристы сейчас выбирают те направления, где нет и скорее всего не планируют ограничений на посещения общественные места без сертификатов о вакцинации», — отметили эксперты.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, зачем ехать в Армению.

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