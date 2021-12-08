Армения ввела ограничения для непривитых туристов

«С 1 января вход в заведения общественного питания, посещение концертов и культурных мероприятий будут разрешены только при наличии отрицательного теста на коронавирус или сертификата о полной вакцинации», – процитировала АТОР министра здравоохранения Анаит Аванесян.

Туроператоры отмечают, что интерес к бронированиям в эту страну уже ниже ожидаемого. При этом снижение турпоток в связи с новыми ограничениями не планируется. По словам экспертов, туристы, которые уже забронировали путешествие во время пандемии, уже заранее готовы к введению антиковидных мер.