Армения ввела ограничения для непривитых туристов

С 1 января 2022 года Армения вводит ряд ограничений для непривитых туристов. Об этом сообщает АТОР (Ассоциация туроператоров России).
Для посещения общественных мест или массовых мероприятий потребуется ПЦР-тест или справка о вакцинации.
«С 1 января вход в заведения общественного питания, посещение концертов и культурных мероприятий будут разрешены только при наличии отрицательного теста на коронавирус или сертификата о полной вакцинации», – процитировала АТОР министра здравоохранения Анаит Аванесян.
Туроператоры отмечают, что интерес к бронированиям в эту страну уже ниже ожидаемого. При этом снижение турпоток в связи с новыми ограничениями не планируется. По словам экспертов, туристы, которые уже забронировали путешествие во время пандемии, уже заранее готовы к введению антиковидных мер.
«Непривитые туристы сейчас выбирают те направления, где нет и скорее всего не планируют ограничений на посещения общественные места без сертификатов о вакцинации», — отметили эксперты.
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