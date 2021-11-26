Коньяк, песни и дудук: зачем стоит ехать в Армению

В Армении умеют принимать гостей, есть, молиться и любить, а также строить здания на века, снимать отличное кино и сочинять музыку. "Рамблер" расскажет про три причины, которые сподвигнут вас посетить Армениюю

Увидеть Арарат

Обязательным к посещению станет город Арарат, расположенный у подножь священной горы, в честь которой и был назван. Армяне называют гору гигантом, так как ее окружность превышает 40 км. Величественная гора знаменита не только своей неописуемой красотой. Согласно библейским рассказам именно сюда причалил ковчег Ноя.

Поесть

Армянская кухня славится мясом, самое популярное блюдо закономерно – шашлык (хоровац). Его традиционно готовят мужчины, при этом существует более 20 способов приготовления шашлыка. Пока попробуете все, пройдет отпуск. И не забудьте лаваш! Также туристам советуют протестировать местную сгущенку, сыр и суп на кисломолочной основе.

Продегустировать коньяк

Армянский коньяк получил большое распространение еще во время Советского Союза. Обилие марок и видов коньяка разного вкуса, цвета и запаха поражает. Говорят, что коньяк из Армении обожал Уинстон Черчилль, Агата Кристи и Фрэнк Синатра. Стоит он, конечно же, дешево, а пьется легко.

Послушать дудук

Дудук – это национальный духовой инструмент, который делают из абрикосового дерева определенного сорта. Чтобы играть на дудуке, необходимо обладать техникой непрерывного дыхания. Если вы хотите услышать настоящий голос дудука — послушайте Ваче Овсепяна или Дживана Гаспаряна.

Посетить озеро Севан