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2 часа назад

Из России в Финляндию начали ходить поезда

С 12 декабря возобновилось железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Из России в Финляндию начали ходить поезда
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Снова появились поезда «Аллегро» Санкт-Петербург – Хельсинки в расписании. На данный момент будут курсировать ежедневно только двумя парами — утром и вечером.

Всем пассажиром необходимо будет использовать предоставлены средства индивидуальной защиты. А перед посадкой им будут измерять температуры бесконтактным способами.

Читайте также о том, что в России обсуждают введение QR-кодов в самолетах и поездах.

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