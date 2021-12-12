Из России в Финляндию начали ходить поезда

С 12 декабря возобновилось железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Снова появились поезда «Аллегро» Санкт-Петербург – Хельсинки в расписании. На данный момент будут курсировать ежедневно только двумя парами — утром и вечером.

Всем пассажиром необходимо будет использовать предоставлены средства индивидуальной защиты. А перед посадкой им будут измерять температуры бесконтактным способами.