Пассажиров нижних полок обяжут уступать место у стола

Минтранс планирует обязать пассажиров нижних полок уступать место у стола. Проект приказа опубликован на портале правовой информации.

Если между пассажиром верхней и нижней полки возникнет конфликт, то тот, кто будет ехать на нижней полке, должен будет уступить попутчику место у стола по требованию проводника.

Отмечается, что такое правило будет действовать на всех поездах дальнего следования. У пассажира должно быть время на три приема пищи. На завтрак и ужин выделяется не менее 30 минут, а на обед - не более часа.

В новый приказ также добавят документы, по которым пассажир сможет оформить билет на поезд. Так в перечень вошли: справка об утере паспорта, справка об освобождении из мест лишения свободы, временное удостоверение личности и другие.