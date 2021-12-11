Пассажиров нижних полок обяжут уступать место у стола

Минтранс планирует обязать пассажиров нижних полок уступать место у стола. Проект приказа опубликован на портале правовой информации.
Если между пассажиром верхней и нижней полки возникнет конфликт, то тот, кто будет ехать на нижней полке, должен будет уступить попутчику место у стола по требованию проводника.
Отмечается, что такое правило будет действовать на всех поездах дальнего следования. У пассажира должно быть время на три приема пищи. На завтрак и ужин выделяется не менее 30 минут, а на обед - не более часа.
В новый приказ также добавят документы, по которым пассажир сможет оформить билет на поезд. Так в перечень вошли: справка об утере паспорта, справка об освобождении из мест лишения свободы, временное удостоверение личности и другие.
Поезда - один из самых комфортных, но не быстрых способов передвижения между городами и странами. Многие выбирают их в пользу дешевизны. Однако в некоторых случаях билет на поезд может быть дороже, чем полет на самолете.