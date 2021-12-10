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1 час назад

В отеле Европы раскрыли причуды богатых постояльцев

Причуды богаты постояльцев одного из ведущих отелей Европы The Reid’s Palace, который находится на острове Мадейра, раскрыли ведущие документального сериала "Удивительные отели: жизнь за пределами вестибюля", выпускаемого на BBC.

В отеле Европы раскрыли причуды богатых постояльцев
Фото: РамблерРамблер

Ведущие, журналист Джайлс Корен и шеф-повар Моника Галетти, выяснили, что гостиницу часто посещали политики и члены британской королевской семьи.

Один из официантов раскрыл правила обслуживания высокопоставленных постояльцев. Так, при подаче еды в ресторане блюдо необходимо ставить на стол строго перед гостем — при этом должен сохраняться зрительный контакт.

"Мы также обязаны объяснить, какое именно блюдо принесли гостю. Разговаривать за ужином невежливо. Обслуживание индивидуальное, но не формальное",

— добавил официант.

Стоит отметить, что до 1990 года аристократические семьи диктовали сотрудникам отеля более строгие правила. Например, не позволялось прямо смотреть на гостей или задавать им вопросы.

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Новости путешествий,Джайлс Корен,
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