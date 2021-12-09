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49 минут назад

Перечислены самые странные просьбы туристов в 2021 году

Работники британского гостиничного бренда Travelodge перечислили самые странные просьбы заселяющихся в отель гостей в 2021 году. Об этом пишет Sky News.

Перечислены самые странные просьбы туристов в 2021 году
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как правило, туристы ведут себя типично и задают стандартные вопросы: как пройти к той или иной достопримечательности, что посмотреть в городе и как называется какое-либо блюдо национальной кухни. Но иногда отельеры оказываются в непривычных ситуациях.

Один из туристов просил организовать ему послеобеденное чаепитие с пандами. Другой требовал, чтобы горничная спела песню в соседней комнате, чтобы убедиться, что у него тихая комната.

Один из гостей настаивал на том, что работники отеля должны заставить замолчать кричащих чаек, которые летали неподалеку от гостиницы. Другой турист пытался узнать, где и в какое время он точно сможет увидеть змей.

Ранее бортпроводник рассказал о самых нелепых вопросах пассажиров.

Новости путешествий,Sky News,
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