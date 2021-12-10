В Санкт-Петербурге запустят поезд «Хогвартс-экспресс»

На новогодних каникулах местные жители и гости Санкт-Петербурга смогут прокатиться на знаменитом поезде «Хогвартс-экспресс» из серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Он будет курсировать по маршруту «Финляндский вокзал — Зеленогорск — Финляндский вокзал» со 2 по 7 января. Продолжительность поездки составит два часа. Соответствующая информация появилась в Instagram-аккаунте проекта.

Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень" Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

Известно, что каждый пассажир получит волшебную палочку и письмо. А во время самого путешествия участников ждут развлечения от актеров, исполняющих роли волшебников и других магических существ. Забронировать билет можно уже сейчас.

Ранее «Хогвартс-экспресс» уже был запущен в Южно-Сахалинске.