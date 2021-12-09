Квартира-контейнер в Сочи насмешила россиян

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлена необычная квартира на сочинском горном курорте Красная поляна. Ролик насмешил пользователей Instagram.

Автор снял на камеру блок-контейнер с двуспальной кроватью, ванной комнатой с туалетом и душем, а также тумбой. Интересно, что у таких “апартаментов” полностью отсутствовала одна из четырех стен.