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27 минут назад

Квартира-контейнер в Сочи насмешила россиян

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлена необычная квартира на сочинском горном курорте Красная поляна. Ролик насмешил пользователей Instagram.

Автор снял на камеру блок-контейнер с двуспальной кроватью, ванной комнатой с туалетом и душем, а также тумбой. Интересно, что у таких “апартаментов” полностью отсутствовала одна из четырех стен.

Туристы и местные жители шумно обсуждали видео:

«Как раз жилье для просветленных», «Панорамное окно», «Без мам, пап и кредитов», — такие комментарии оставили пользователи сети.

Ранее мы писали о еще одной странной квартире в Сочи.

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