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59 минут назад

Россиянин разбил стекло иллюминатора в самолете: видео

Россиянин в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло иллюминатора на борту рейса авиакомпании Nordwind. Ролик с последствиями случившегося опубликовало сообщество AirPublic во «ВКонтакте».

Россиянин в алкогольном опьянении разбил внутреннее стекло иллюминатора, а именно пластиковый слой. Отмечалось, что разгерметизации не произошло. Члены экипажа, в свою очередь, принудительно привязали дебошира веревками и скотчем к креслу.

После прибытия в пункт назначения мужчина был передан наряду полиции.

Пользователи социальных сетей были возмущены поступком россиянина, и призвали запретить алкоголь на борту самолета и не только:

«Пора уже хотя бы электрошокеры на борту применять. Такие буйные пассажиры, в первую очередь, угроза для окружающих».

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