Непривитым россиянам предложили запретить покидать страну

Вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов предложил запретить выезд из страны непривитым россиянам. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперт уверен, что такая мера станет эффективной для борьбы с коронавирусом. Он сослался на вирусологов из других стран, которые разделяют его мнение.
«Контроль за тем, чтобы за границу выезжали только вакцинированные. Я и многие другие эпидемиологи об этом говорили с весны этого года. До сих пор это не внедрено»
Он также отметил, что новые штаммы из-за границы привозят россияне. Если они будут привиты, то вероятность заразиться новыми видами коронавируса будет меньше.
«Так что давайте этот путь перекроем. Это же так просто — вакцинироваться и лететь»
Вирусолог высказался о том, что многие люди не соблюдают указ об обязательном ношении масок в общественных местах:
«Для нее [России] до сих пор справедливы слова [писателя Михаила] Салтыкова-Щедрина, который сказал, что суровость российских законов нейтрализуется безобразностью их применения»
Все больше стран начинают вводить ограничения для непривитых туристов. Одной из таких стала Армения.