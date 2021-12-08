Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+2° в 
USD 73.85EUR 83.36
Войти в почту
4 часа назад

Непривитым россиянам предложили запретить покидать страну

Вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов предложил запретить выезд из страны непривитым россиянам. Об этом сообщает РИА Новости.

Непривитым россиянам предложили запретить покидать страну
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт уверен, что такая мера станет эффективной для борьбы с коронавирусом. Он сослался на вирусологов из других стран, которые разделяют его мнение.

«Контроль за тем, чтобы за границу выезжали только вакцинированные. Я и многие другие эпидемиологи об этом говорили с весны этого года. До сих пор это не внедрено»

Он также отметил, что новые штаммы из-за границы привозят россияне. Если они будут привиты, то вероятность заразиться новыми видами коронавируса будет меньше.

«Так что давайте этот путь перекроем. Это же так просто — вакцинироваться и лететь»

Вирусолог высказался о том, что многие люди не соблюдают указ об обязательном ношении масок в общественных местах:

«Для нее [России] до сих пор справедливы слова [писателя Михаила] Салтыкова-Щедрина, который сказал, что суровость российских законов нейтрализуется безобразностью их применения»

Все больше стран начинают вводить ограничения для непривитых туристов. Одной из таких стала Армения.

Новости путешествий,Сергей Нетесов,
31
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители