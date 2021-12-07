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2 часа назад

В Ростуризме рассказали о решении проблемы с очередями в аэропортах Египта

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала,. что проблему с многочасовыми очередями в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха в Египте удалось решить. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ростуризм: проблемы с очередями в Египте решены
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Догузовой, с 6 декабря в терминалах аэропортов число пунктов досмотра увеличилось с двух до восьми.

«Ситуация урегулирована, для наших туристов созданы комфортные условия, работают восемь гейтов», — заявила глава ведомства в своем Instagram-аккаунте.

Ранее россияне жаловались на изнуряющие очереди на досмотре в

аэропортах страны. Мы писали о том, что туристы рассказали о долгих процедурах досмотра на вылете из Египта:

"Там залезли даже в памперс к младенцу. В духоте и толкучке людей тошнило, дети плакали, мужчины с женщинами ругались";

"Это просто ад. Невозможно проходить три досмотра с маленькими детьми. Толпы стоят, никакой дистанции, раздраженные туристы, грубые сотрудники, дети орут, рейсы задерживают... Все хорошие впечатления от отдыха просто стерлись, потому что мы потерли все нервные клетки в этом аэропорту. Лучше б дома сидели, честное слово!".

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,Ассоциация туроператоров России,
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