Ростуризм: проблемы с очередями в Египте решены

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала,. что проблему с многочасовыми очередями в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха в Египте удалось решить. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По словам Догузовой, с 6 декабря в терминалах аэропортов число пунктов досмотра увеличилось с двух до восьми.
«Ситуация урегулирована, для наших туристов созданы комфортные условия, работают восемь гейтов», — заявила глава ведомства в своем Instagram-аккаунте.
Ранее россияне жаловались на изнуряющие очереди на досмотре в
аэропортах страны. Мы писали о том, что туристы рассказали о долгих процедурах досмотра на вылете из Египта:
"Там залезли даже в памперс к младенцу. В духоте и толкучке людей тошнило, дети плакали, мужчины с женщинами ругались";
"Это просто ад. Невозможно проходить три досмотра с маленькими детьми. Толпы стоят, никакой дистанции, раздраженные туристы, грубые сотрудники, дети орут, рейсы задерживают... Все хорошие впечатления от отдыха просто стерлись, потому что мы потерли все нервные клетки в этом аэропорту. Лучше б дома сидели, честное слово!".