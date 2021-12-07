Ростуризм: проблемы с очередями в Египте решены

"Это просто ад. Невозможно проходить три досмотра с маленькими детьми. Толпы стоят, никакой дистанции, раздраженные туристы, грубые сотрудники, дети орут, рейсы задерживают... Все хорошие впечатления от отдыха просто стерлись, потому что мы потерли все нервные клетки в этом аэропорту. Лучше б дома сидели, честное слово!".