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2 часа назад

Вернувшаяся из ЮАР россиянка показала условия содержания в обсерваторе

Туристка, вернувшаяся в Россию из ЮАР, показала условия размещения в карантинном обсерваторе. Видео публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

Россиянку поселили в отдельном боксе, состоящем из нескольких комнат. В одной из них расположены ванна, унитаз и раковина с зеркалом, а в другом несколько кроватей, холодильник, столы, стулья и тумбочки:

«Это мой дом на ближайшие две недели — отдельный бокс. Он рассчитан на троих людей, но я здесь буду одна», — рассказала туристка.

Женщина также показала рацион питания в обсерваторе. На обед ей принесли картофельное пюре и две сосиски, а позднее яблоки и мандарины.

«Это вкусняшка», — сказала россиянка.

Ранее стало известно, что у прибывших из ЮАР россиян выявили COVID-19. Инфицированных туристов отправил на карантин в подмосковный обсерватор. Сейчас специалисты устанавливают, каким именно штаммом коронавируса заражены прилетевшие в страну.

Новости путешествий,Видео,РИА Новости,
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