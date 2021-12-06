Туристка, вернувшаяся в Россию из ЮАР, показала условия размещения в карантинном обсерваторе. Видео публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

Россиянку поселили в отдельном боксе, состоящем из нескольких комнат. В одной из них расположены ванна, унитаз и раковина с зеркалом, а в другом несколько кроватей, холодильник, столы, стулья и тумбочки:

«Это мой дом на ближайшие две недели — отдельный бокс. Он рассчитан на троих людей, но я здесь буду одна», — рассказала туристка.

Женщина также показала рацион питания в обсерваторе. На обед ей принесли картофельное пюре и две сосиски, а позднее яблоки и мандарины.

«Это вкусняшка», — сказала россиянка.