У прибывших из ЮАР россиян выявили COVID-19

У 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен COVID-19. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Напомним, что сейчас в ЮАР вспышка нового штамма коронавируса "омикрон", который распространяется чудовищными темпами.

Все туристы, прилетающие из Южной Африки, обязаны проходить двухнедельный карантин из-за риска заражения новым омикрон-штаммом.