У прибывших из ЮАР россиян выявили COVID-19

У 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен COVID-19. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
Напомним, что сейчас в ЮАР вспышка нового штамма коронавируса "омикрон", который распространяется чудовищными темпами.
Все туристы, прилетающие из Южной Африки, обязаны проходить двухнедельный карантин из-за риска заражения новым омикрон-штаммом.
По данным сотрудников, у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили заражение штаммом омикрон
Ранее "Рамблер" сообщал, что происходит в эпицентре распространения омикрон-штамма.