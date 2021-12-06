Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
2 часа назад

У прибывших из ЮАР россиян выявили COVID-19

У 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен COVID-19. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

У прибывших из ЮАР россиян выявили COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Напомним, что сейчас в ЮАР вспышка нового штамма коронавируса "омикрон", который распространяется чудовищными темпами.

Все туристы, прилетающие из Южной Африки, обязаны проходить двухнедельный карантин из-за риска заражения новым омикрон-штаммом.

По данным сотрудников, у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили заражение штаммом омикрон

Ранее "Рамблер" сообщал, что происходит в эпицентре распространения омикрон-штамма.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители