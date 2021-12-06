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56 минут назад

Эксперты рассказали, как изменятся цены на отдых в России в 2022 году

Эксперты рассказали, как изменятся цены на отдых в российских городах в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.

Эксперты рассказали, как изменятся цены на отдых в 2022 году
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Количество бронирований на лето следующего года увеличилось на 35 процентов по сравнению с 2021 годом. Средний чек на отдых втроем уменьшился на 28 процентов.

"На 30 процентов снизилась стоимость ночи в Феодосии: сейчас в этом городе можно забронировать жильё на следующее лето за 844 рубля в сутки за одного человека", — заявили аналитики.

Согласно исследованиями специалистов, популярнее всего среди россиян являются Ялта, Севастополь, Феодосия, Алушта, Симферополь, Сочи, Геленджик, Санкт-Петербург и Москва.

Чаще всего турист бронируют жилье на четыре-восемь ночей и тратят от двух до шести тысяч рублей в сутки на троих.

Ранее эксперт по туризму рассказала, где кататься на лыжах этой зимой.

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