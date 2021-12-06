Где кататься на лыжах этой зимой: мнение эксперта

Активный зимний отдых нравится многим — лыжи, сноуборд, санки, конные прогулки. Куда отправиться в горы, если границы многих традиционных зимних направлений для нас пока закрыты?

Специально для «Рамблера» эксперт по туризму, основатель агентства «Слетать. Ру» Марина Чепнян составила подборку лучших горнолыжных курортов в России и за рубежом.

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1. Архыз

Горнолыжный курорт Архыз популярен как у новичков-любителей, так и среди профессионалов. Главный Кавказский хребет полон красоты горных пейзажей и славится достаточно мягким климатом, а хребет Абишира-Ахуба защищает регион от северных ветров, поэтому на Архызе уйма солнечных дней. Это позволяет кататься там круглый год.

Расположен курорт в Карачаево-Черкесской республике, недалеко от поселка Архыз. Добраться туда можно прямо из аэропорта Минеральные воды, займет дорога около трех часов. На сегодня работают пять подъемников, доставляющих катающихся к трассам разного уровня сложности. Самая нижняя точка — поселок Романтик, расположился на высоте 1650 метров, а самая высокая точка трасс — 2504 метра. Курорт предлагает все условия для активного отдыха: несколько прокатов, камеры хранения, гостиницы, каток, а также рестораны и кафе.

2. Шерегеш

Горнолыжный комплекс был открыт еще в 1981 году для проведения Спартакиады народов РСФСР. Сейчас Шерегеш представляет собой большой туристический центр.

Находится он у подножья горы Зеленой, в четырех километрах от поселка Шерегеш. Здесь довольно развитая инфраструктура, широкий спектр услуг для активного отдыха как зимой, так и летом, множество мероприятий и мест размещения.

Общая протяженность трасс Шерегеша — 35 км, есть как легкие спуски для новичков, так и трассы повышенной сложности для профи. Также здесь популярен фрирайд — спуск с естественных возвышенностей вне подготовленных трасс. Погода в Шерегеше обусловлена резко континентальным климатом: зимы здесь обычно продолжительные и снежные, но безветренные, а лето короткое и жаркое. Зимой, что примечательно, яркое солнце так согревает воздух, что многие туристы меняют костюмы на купальники. Это называют феноменом Шерегеша: теплая летняя погода и покрытые снегами горные вершины. Добраться можно из Новокузнецка из аэропорта Спиченково — три часа на такси.

3. Гудаури

Грузия славится не только своей гостеприимностью, массовыми застольями и великолепным вином, но еще и первоклассными горнолыжными курортами.

Один из них — Гудаури, курорт, не уступающий европейским. Климат здесь довольно мягкий — солнечный и безветренный, горы защищают страну от континентальных циклонов.

Здесь есть 16 км трасс разного уровня сложности, от «зеленых» до «черных», работает канатная дорога «Доппельмайер», построенная австрийцами. Также для любителей беговых лыж есть свои трассы, расположенные на склонах живописнейших мест.

Гудаури часто посещают любители фрирайда — здесь это более чем безопасно: снег плотный, камней нет, а сходы лавин большая редкость.

Гостиниц и отелей в Гудаури множество, так что найти именно то, что подходит именно вам, не сложно. Из развлечений — рестораны грузинской кухни и кафе с европейским меню, а также бани и сауны.

Добраться в Грузию из России напрямую сейчас нельзя, но можно полететь через Армению, Азербайджан и Турцию. А вот выезд из Грузии для россиян не ограничен, так что можно вернуться из Гудаури через Владикавказ и посмотреть еще и этот удивительный регион.

4. Эрджиес, Турция

В Турции есть не только море, но и горы! Горнолыжный курорт Эрджиес расположился в регионе Центральной Анатолии, в плоскогорье в восточной Каппадокии. Для катания здесь предоставлены 55 км склонов и целых 14 подъемников, трассы разных уровней. Особенность курорта в том, что здесь, как и на пляжных, действует система «все включено», в стоимость тура входит и перелет, и проживание, а также питание, само катание и ски-пасс. Благодаря континентальному климату здесь выпадает очень много снега, а погода ясная. На курорте можно не только заниматься зимним спортом, но и посетить национальный парк Гёреме, входящий в список ЮНЕСКО.

Эрджиес хорошо подходит для семейного отдыха: детские подъемники, специальные горнолыжные школы, в отелях существуют детские мини-клубы, а также во многих есть бассейны с подогревом. Инфраструктура курорта очень развита: многочисленные кафе и рестораны, продуктовые магазины, пункты проката, камеры хранения, детские площадки, оздоровительные центры, медицинские центры и бассейны. Добраться в Эрджиес можно из международного аэропорта Эсенбога в столице Анкаре, путь займет около пяти часов, или долететь до аэропорта Кайсери, оттуда всего полчаса езды до курорта.

5. Боровец, Болгария

Горнолыжные курорты Болгарии стремительно набирают популярность. Один из развивающихся курортов — Боровец, расположен в 70 километрах от Софии на склоне горы Рила. Здесь расположены длинные и удобные горнолыжные трассы, высококлассные отели со спа-центрами и прекрасными ресторанами.

Трассы находятся в трех районах: первый насчитывает 8 трасс, преимущественно красных, в их нижних частях есть участки для начинающих. Самый высокий район — Маркуджик, предлагает 4 красных трассы, одна из которых сертифицирована Международной федерацией лыжного спорта.

Для сноубордистов открыта трасса Ротата с перепадом высот до 300 метров. Но есть и трассы для тех, кто впервые встал на лыжи или сноуборд. Также существуют специальные трассы для детей, и вообще курорт отлично подходит для семейного отдыха.

6. Греция

Греция считается некой экзотикой в сфере горнолыжного отдыха, ведь она совершенно не ассоциируется со снегом и склонами. Тем не менее здесь есть замечательный курорт Парнас, стоящий на одноименной горе.

Плюс данного места в том, что катание на лыжах здесь можно сочетать с экскурсионной программой: остановиться в Афинах, но приезжать кататься именно в Парнас, либо остановится в соседнем городе Дельфы.

Он считается самым мистическим городом Греции — именно здесь жил великий Оракул, предсказывающий события легенд и мифов древний времен. Поэтому по нему проводятся сотни экскурсий, на которых вы сможете не просто рассмотреть достопримечательности, но и услышать интереснейшие истории о них.