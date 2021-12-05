Стюардесса задрала ноги в мини-юбке и удивила соцсети

Стюардесса сделала фотографию в необычной позе и удивила пользователей социальных сетей. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте @cabincrewonline.
В кадре бортпроводница сидит в кресле в кабине пилотов, задрав ноги на панель рулевого управления. Девушка одета в фирменную униформу: рубашку и мини-юбку, а на ногах у стюардессы черные туфли на каблуке.
Подписчики страницы восхитились внешностью девушки. Пост собрал больше тысячи лайков и десятки комментариев:
«Очень горячий снимок», «Выглядишь так аппетитно», «Как же ты красиво задрала ноги вверх», «Великолепно, хочется с тобой полетать», «Просто убийственные ножки», — написали под публикацией пользователи.
Ранее стюардесса из Испании шокировала соцсети снимком без одежды. Бортпроводница полностью разделась посреди природы.