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46 минут назад

Стюардесса задрала ноги в мини-юбке и удивила соцсети

Стюардесса сделала фотографию в необычной позе и удивила пользователей социальных сетей. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте @cabincrewonline.

Стюардесса задрала ноги в мини-юбке и удивила соцсети
Фото: @cabincrewonline@cabincrewonline

В кадре бортпроводница сидит в кресле в кабине пилотов, задрав ноги на панель рулевого управления. Девушка одета в фирменную униформу: рубашку и мини-юбку, а на ногах у стюардессы черные туфли на каблуке.

Подписчики страницы восхитились внешностью девушки. Пост собрал больше тысячи лайков и десятки комментариев:

«Очень горячий снимок», «Выглядишь так аппетитно», «Как же ты красиво задрала ноги вверх», «Великолепно, хочется с тобой полетать», «Просто убийственные ножки», — написали под публикацией пользователи.

Ранее стюардесса из Испании шокировала соцсети снимком без одежды. Бортпроводница полностью разделась посреди природы.

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