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1 час назад

В Шереметьево образовался затор из-за экспресс-тестов на COVID-19

Введенный из-за нового омикрон-штамма экспресс-тест на COVID-19 привел к заторам в одном из московских аэропортов. Об этом сообщает РИА Новости.

В Шереметьево образовался затор из-за экспресс-тестов на COVID-19
Фото: 

По данным агентства, пассажиры, прилетевшие из Лондона, из-за обязательного тестирования потеряли в Шереметьево около двух часов. После того, как авиасудно приземлилось, путешественников призвали оставаться на своих местах. Сначала туристам проводили термометрию, а через полчаса их на автобусах доставили к терминалу, откуда долго не выпускали из-за больших очередей на санитарном контроле.

Пока медиеи проводили тестирование, Роспортребнадзор проверял анкеты прибывших. Каждому пассажиру присваивался номер, после чего по громкой связи объявляли результаты.

Ранее мы писали о том, что грузчик в аэропорту снял происходящее в багажном отсеке на видео.

Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,
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