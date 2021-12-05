В Шереметьево образовался затор из-за экспресс-тестов на COVID-19

Введенный из-за нового омикрон-штамма экспресс-тест на COVID-19 привел к заторам в одном из московских аэропортов. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным агентства, пассажиры, прилетевшие из Лондона, из-за обязательного тестирования потеряли в Шереметьево около двух часов. После того, как авиасудно приземлилось, путешественников призвали оставаться на своих местах. Сначала туристам проводили термометрию, а через полчаса их на автобусах доставили к терминалу, откуда долго не выпускали из-за больших очередей на санитарном контроле.