Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+16° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

Грузчик в аэропорту снял происходящее в багажном отсеке на видео

Мария Каткова
3 часа назад

Мужчина, работающий грузчиком в аэропорте, показал на видео, как загружает чемоданы в багажный отсек самолета. Он прославился подобными видео в TikTok и продолжает показывать пользователям свою работу.

На кадрах видно, как мужчина залезает в багажный отсек, садится внутри и протягивает к себе багажную ленту. Чемоданы подъезжают к нему, а он аккуратно складывает их по рядам.

"Так выглядят 100 чемоданов в багажном отсеке самолета", — подписал он видео.

В комментариях пользователи удивились тому, насколько аккуратно он складывает чемоданы. Люди поблагодарили его за бережное отношение к чужим вещам.

Другие сотрудники авиационной сферы делятся секретами и лайфхаками. Стюардесса рассказала, как бесплатно провезти вещи в самолете.

Новости путешествий,Видео,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители