Грузчик в аэропорту снял происходящее в багажном отсеке на видео

Мужчина, работающий грузчиком в аэропорте, показал на видео, как загружает чемоданы в багажный отсек самолета. Он прославился подобными видео в TikTok и продолжает показывать пользователям свою работу.

На кадрах видно, как мужчина залезает в багажный отсек, садится внутри и протягивает к себе багажную ленту. Чемоданы подъезжают к нему, а он аккуратно складывает их по рядам.

"Так выглядят 100 чемоданов в багажном отсеке самолета", — подписал он видео.

В комментариях пользователи удивились тому, насколько аккуратно он складывает чемоданы. Люди поблагодарили его за бережное отношение к чужим вещам.