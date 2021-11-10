Стюардесса рассказала, как бесплатно провезти вещи в самолете

Камалани посоветовала брать с собой наволочку, в которую можно сложить вещи, и сделать вид, что вы просто взяли в полет подушку. Ее можно взять на борт самолета без дополнительной оплаты. Такой способ позволяет сэкономить, если в вашем чемодане и в ручной клади уже не осталось места для вещей. Многие люди с ней согласились — назвали этот способ "гениальным" и рассказали, что таким способом пользовались для провоза пляжных полотенец и покрывал.