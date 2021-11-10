Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+7° в 
USD 71.29EUR 82.65
Войти в почту

Стюардесса рассказала, как бесплатно провезти вещи в самолете

Мария Каткова
54 минуты назад

Стюардесса Кэт Камалани рассказала, как бесплатно провезти больше вещей в ручной клади. Об этом сообщает Express.

Стюардесса рассказала, как бесплатно провезти вещи в самолете
Фото: @katkamalani@katkamalani

Бывшая бортпроводница раскрыла лайфхак для людей, которые не хотят платить за перевес после отпуска.

"Есть хитрый способ, особенно актуальный, когда пассажиры возвращаются домой из отпуска — с покупками и подарками"

Камалани посоветовала брать с собой наволочку, в которую можно сложить вещи, и сделать вид, что вы просто взяли в полет подушку. Ее можно взять на борт самолета без дополнительной оплаты. Такой способ позволяет сэкономить, если в вашем чемодане и в ручной клади уже не осталось места для вещей. Многие люди с ней согласились — назвали этот способ "гениальным" и рассказали, что таким способом пользовались для провоза пляжных полотенец и покрывал.

Кэт Камалани часто рассказывает о работе стюардессой и делится лайфхаками для полета. Другие бортпроводники тоже вещают о своей работе. Мужчина рассказал о самых нелепых вопросах пассажиров.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители