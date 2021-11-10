Стюардесса рассказала, как бесплатно провезти вещи в самолете

Стюардесса Кэт Камалани рассказала, как бесплатно провезти больше вещей в ручной клади. Об этом сообщает Express.
Бывшая бортпроводница раскрыла лайфхак для людей, которые не хотят платить за перевес после отпуска.
"Есть хитрый способ, особенно актуальный, когда пассажиры возвращаются домой из отпуска — с покупками и подарками"
Камалани посоветовала брать с собой наволочку, в которую можно сложить вещи, и сделать вид, что вы просто взяли в полет подушку. Ее можно взять на борт самолета без дополнительной оплаты. Такой способ позволяет сэкономить, если в вашем чемодане и в ручной клади уже не осталось места для вещей. Многие люди с ней согласились — назвали этот способ "гениальным" и рассказали, что таким способом пользовались для провоза пляжных полотенец и покрывал.
Кэт Камалани часто рассказывает о работе стюардессой и делится лайфхаками для полета. Другие бортпроводники тоже вещают о своей работе. Мужчина рассказал о самых нелепых вопросах пассажиров.