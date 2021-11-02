Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+8° в 
USD 71.48EUR 82.96BRENT 84.21
Войти в почту

Стюард перечислил самые нелепые вопросы пассажиров

Мария Каткова
1 час назад

Бортпроводник американской авиакомпании Томми Чимато прославился в TikTok благодаря роликам о своей профессии. Теперь мужчина снял видео, в котором назвал самые нелепые вопросы пассажиров.

Стюард перечислил самые нелепые вопросы пассажиров
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Забавная ситуация произошла с ним, когда он работал на рейсе из Калифорнии в Техас. Один из пассажиров спросил его, над какими странами будет пролетать самолет, хотя рейс был внутренним.

«Вы серьезно? Мы летим только над США», — ответил бортпроводник.

Также Чимато рассказал, что ему часто задают вопрос о том, когда самолет выйдет из зоны турбулентности. Он несколько раз объяснял путешественникам, что у этого явления нет временных и географических рамок и то, что оно довольно непредсказуемое.

Другие сотрудницы авиакомпаний пытаются по-другому привлечь внимание подписчиков. Одна стюардесса задрала ногу в кабине пилота и покорила подписчиков.

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители