Стюард перечислил самые нелепые вопросы пассажиров

Бортпроводник американской авиакомпании Томми Чимато прославился в TikTok благодаря роликам о своей профессии. Теперь мужчина снял видео, в котором назвал самые нелепые вопросы пассажиров.

Забавная ситуация произошла с ним, когда он работал на рейсе из Калифорнии в Техас. Один из пассажиров спросил его, над какими странами будет пролетать самолет, хотя рейс был внутренним.

«Вы серьезно? Мы летим только над США», — ответил бортпроводник.

Также Чимато рассказал, что ему часто задают вопрос о том, когда самолет выйдет из зоны турбулентности. Он несколько раз объяснял путешественникам, что у этого явления нет временных и географических рамок и то, что оно довольно непредсказуемое.