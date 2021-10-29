Стюардесса задрала ногу в кабине пилота и покорила подписчиков

Стюардесса сфотографировалась в необычной позе и удивила пользователей сети. Кадры появились в Instagram-аккаунте @cabin_crew_beauties, который освещает жизнь членов экипажа.

На снимке девушка сидит в кабине пилота, задрав одну ногу на панель рулевого управления. На ней надета черная мини-юбка, колготки, топ, кардиган ,туфли и головной убор капитана.

Также у бортпроводницы необычно яркий макияж — подведены глаза, нанесены румяна, а губы накрашены розовой помадой.

@cabin_crew_beauties

Подписчики аккаунта были в восторге от провокационного фото и сделали тысячи комплиментов девушке.

«Потрясающе!», «Какие длинные ноги!», «Вы очень красивы», «Готов улететь с тобой хоть куда», «Просто прекрасно!» — писали они.