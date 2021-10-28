Кем была первая в СССР стюардесса

Кем была первая в СССР бортпроводница и как одна из девушек противостояла террористам на борту, — в материале "Рамблера".

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Эльза Городецкая

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5 мая 1939 года в СССР состоялся первый рейс со стюардессой на борту. Самолет летел из Москвы в Ашхабат с двумя пересадками. Полет длился 13 часов. Все это время пассажиров обслуживала 20-летняя девушка Эльза Городецкая. Ее считают первой советской бортпроводницей.

Однако в штатном расписании не было такой профессии, поэтому Городецкую оформили как кладовщицу, а, согласно другой версии, как буфетчицу. Стюардесса сама приносила посуду и продукты перед полетом, готовила перекусы и убирала салон.

«Техника такая: берешь большущий чемодан — чем больше, тем лучше. Кладешь туда вилки, стаканы, тарелки, продукты, которые купила под отчет в аэропортовском ресторане, ну и разную прочую мелочь, и тащишь все — килограммов сорок — в самолет. Приходишь часа за два до вылета. Если в порту запарка, если в салоне не убрано, превращаешься в уборщицу — драишь самолет до полного блеска. Потом готовишь бутерброды, закуски, а там и посадка начинается. Я обычно после взлета начинала с того, что представлялась сама, потом представляла экипаж, рассказывала о маршруте. Порядок этот утвердился с тех пор везде»,

— рассказывала о работе Городецкая.

Надежда Курченко

wikipedia.org

Стюардесса Надежда Курченко была посмертно награждена боевым орденом Красного Знамени. Во время рейса Батуми-Сухуми 15 октября 1970 года самолет захватили террористы. Один из них, Пранас Бразинскас, пытался проникнуть в кабину пилотов, но Надежда Курченко ему противостояла. Девушка преградила ему путь и успела предупредить экипаж. Однако подвиг стоил ей жизни. Террорист сначала выстрелил стюардессе в бедро, а потом расстрелял ее в упор. Курченко было 19 лет. В конце года у нее должна была быть свадьба.

«15 октября самолет гражданского воздушного флота «Ан-24» совершал регулярный полёт из города Батуми в Сухуми. Двое вооруженных бандитов, применив оружие против команды самолёта, вынудили самолёт изменить маршрут и совершить посадку на территории Турции в городе Трабзоне. Во время схватки с бандитами была убита бортпроводница самолёта, которая пыталась преградить бандитам путь в пилотскую кабину. Два пилота получили ранения. Пассажиры самолёта невредимы. Советское правительство обратилось к турецким властям с просьбой выдать преступников-убийц для предания их советскому суду, а также возвратить самолёт и советских граждан, находившихся на борту самолёта «Ан-24»,

— писало о произошедшей трагедии агентство ТАСС.

В честь стюардессы был установлен памятник в селе Новополтава в Алтайском крае и обелиск в горах на границе Абхазии и Краснодарского края.

Татьяна Виноградова

Татьяна Виноградова пришла работать в авиакомпанию в 18 лет и стала самой узнаваемой стюардессой в стране. Как рассказала бортпроводницу в интервью "Московскому комсомольцу", в октябре 1970 года она принимала участие в международном конкурсе стюардесс стран Европы. Нужен был ее снимок. В итоге она выиграла приз самой обаятельной стюардессы, а фотографию разместили на всех плакатах и рекламных стендах в СССР и за рубежом.

Кадр из видео

При этом Виноградова не планировала становиться стюардессой. Ей было 17 лет, и она работала акушеркой:

«В послеродовом отделении Института акушерства и гинекологии, где я работала, лежала бортпроводница Марлена Борздыко. И, глядя на мое отношение к людям, она сказала: Татьяна, мне кажется, вас непременно взяли бы к нам на работу в "Аэрофлот"».